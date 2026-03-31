Кастрират домашни кучета и котки с отстъпка в Пловдив

Кампания, поощряваща кастрирането на домашни кучета и котки, за поредна година ще реализира Община Пловдив. Тя стартира на 1 април, в навечерието на Световния ден за защита на бездомните животни, и ще продължи почти до края на годината - до 18 декември. Могат да се включат собственици на идентифицирани домашни кучета с извършена административна регистрация, както и собственици на домашни котки, притежаващи надлежно издадени ветеринарномедицински паспорти, съобщиха от общината.

Желаещите да се възползват от условията по кампанията ще могат да получат талон за отстъпка от стойността на манипулацията за кастрация на домашно куче или котка. Талони ще се предоставят във всяка от районните администрации по местоживеене или в Община Пловдив, отдел „Екология и управление на отпадъците".

Отстъпката за кучета ще е 40, а за котки - 30 евро. Собственикът ще доплати остатъка от стойността на манипулацията на място в избрания от него ветеринарен кабинет.

До момента участие в кампанията са потвърдили следните ветеринарни амбулатории/кабинети:

Д-р Георги Сяров, ветеринарна клиника „Свети Георги" – ул. „Кръстю Пастухов" - № 4; 0886/49 94 48; 032-66-71-56

Д-р Пламен Хърков, ветеринарна амбулатория „Д-р Пламен Хърков" – ул. „Николай Гогол" - № 18; тел.: 0887/771 537

Д-р Марина Папазова, ветеринарна клиника „Топвет" – ул. „Родопи" - № 88; тел.: 0878/197 576

Д-р Васил Капашиков, ветеринарна клиника „Д-р Капашиков и колектив" – ул. „Колю Фичето" - № 7 А; 0876/123 667

Община Пловдив кани в мероприятието да се включат и съдействат всички ветеринарни клиники/кабинети/амбулатории, работещи на територията на града. Заявление за участие те могат да получат лично в Дирекция "Опазване на околната среда" на ул. "Емил де Лавеле" №9 или по електронна поща, със заявление на адрес [email protected]