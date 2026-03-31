Полицията проверява за мъж, предлагал на деца да ги вози в "Коматево" и близките села

Служители от пловдивското Първо районно управление са започнали проверка по повод публикация във фейсбук група, че в квартал "Коматево" и околните села бил забелязан непознат мъж, който обикалял с колата си и предлагал на деца да ги закара до вкъщи, съобщиха от МВР.

От първоначалните действия е изяснено, че авторът на публикацията разказва за случай отпреди около два месеца, на който не е станал пряк свидетел. Придобитите на този етап данни сочат, че няма извършено престъпление спрямо малолетно или непълнолетно дете от региона, попаднало в подобна ситуация.

След приключване на проверката в срок, материалите ще бъдат изпратени в прокуратурата.