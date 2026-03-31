ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Обвиниха мъж за кражба на чанта с 15 000 евро в София

Темида СНИМКА: Pixabay

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 33-годишен мъж за кражба.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 24.03.2026 г. от складово помещение в гр. София, обвиняемият В.К. е откраднал мъжка чанта със сумата от 15 000 евро от И.И., без негово съгласие с намерението противозаконно да ги присвои. Това съобщиха от пресцентъра на Софийската районна прокуратура. 

По случая се води досъдебно производство за престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода" до 8 години. В.К. е бил задържан за срок до 72 часа.

Прокурор е внесъл в Софийски районен съд искане за определяне на мярка „задържане под стража" спрямо обвинения. Състав на съда се е съгласил с искането на прокурора и е наложил на В.К. най-тежката мярка за неотклонение.

Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.

Темида СНИМКА: Pixabay

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

