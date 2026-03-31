Конфискуваха 747 стоки менте от магазин в "Столипиново"

747 стоки менте - предимно спортни дрехи и комплекти, са иззети от магазин в кв. "Столипиново", съобщават от полицията. Акцията е проведена от служители на отдел „Икономическа полиция" като част от набелязаните мерки за пресичане на престъпления против интелектуалната собственост. Текстилните изделия били обозначени с лого на утвърдени производители, но без необходимите документи за произход и съгласие на правопритежателите.

Предстои материалите от образуваното досъдебно производство да бъдат внесени в Районна прокуратура – Пловдив.