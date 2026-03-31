Постоянен арест за рецидивист, размахал нож в игрална зала: Че те заколям

Мярка за неотклонение "Задържане под стража", по отношение на обвиняем за закана за убийство, в игрален дом в гр. Дупница, определи Районният съд. Съдът уважи искането на Районна прокуратура за вземане на най- тежката мярка за неотклонение. Защитата и обвиняемият пледираха за по-лека мярка- „Домашен арест". Определението на РС – Дупница подлежи обжалване и/или протестиране.

П. Б., на 31 г., осъждан, е привлечен като обвиняем, че на 28.11.2025 г., в игрален дом в гр. Дупница се е заканил с убийство на 45- годишен мъж, отправяйки закани „Че те заколям! Че те наръгам с ножо!", докато е държал в ръка и е насочвал кухненски нож. Обвиняемият П. Б. е привлечен към наказателна отговорност с постановление за привличане на обвиняем от 27.03.2026 г.

Съдът счита, че от събраните доказателства може да се изведе обосновано подозрение относно съпричастността на П. Б. към извършване на вмененото му деяние. В този смисъл са показанията на пострадалия, на свидетелите, съдебно психиатрична експертиза, съдебно-фоноскопна експертиза, фиш за спешна медицинска помощ. Съдът счита, че не съществува реална опасност обвиняемия да се укрие. Същевременно обаче съдът намира, че е налице и третата кумулативна предпоставка за вземане на най-тежката мярка - наличие на реална опасност от извършване на престъпление, като същата в случая се обуславя най-вече от обремененото съдебно минало на обвиняемия, видно от приложената по делото справка за съдимост, като следва да се има предвид, че се касае за тежко умишлено престъпление против личността. Тази опасност настоящата инстанция отчита като такава, предвид високата степен на обществена опасност на деянието и на дееца.

Последното осъждане на П. Б. е за кражба, извършена при условията на опасен рецидив, наказанието по което е изтърпяно на 07.11.2025 г., се казва в мотивите на съдия Маргарита Алексиева.