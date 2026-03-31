Арестуваха 43-годишен мъж за закани с убийство към медици в Смолян

В Смолян е образувано бързо производство срещу 43-годишен мъж от Девин за отправени закани с убийство към медицински екип.

Инцидентът е станал на 30 март 2026 г. в сградата на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров" АД, пред ОАИЛ, както и по време на телефонен разговор. По данни на полицията заплахите са били отправени към дежурен медицински екип и са могли да възбудят основателен страх за осъществяването им.

Извършителят е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР.

По случая се очаква становище и допълнителна информация от прокуратурата, която ще прецени по-нататъшните действия и евентуалното повдигане на обвинение.

По информация на медици, очевидци на случилото се в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров" АД, напрежението е възникнало след смъртта на бащата на задържания мъж.

Според тях пациентът е страдал от тежко онкологично заболяване – т.нар. множествен миелом (злокачествено заболяване на кръвта). Твърди се, че преди това е имало отказ от хоспитализация, а впоследствие мъжът е бил докаран в болницата в изключително тежко състояние – в кома и с нестабилни жизнени показатели.

Пациентът е приет в интензивното отделение в неделя около 18:30 часа, като въпреки предприетите реанимационни и животоспасяващи действия, е починал няколко часа по-късно.

Запознати посочват още, че по религиозни причини е отказано извършването на аутопсия.