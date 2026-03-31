ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шестима души са ранени при иранска ракетна атака в...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22574449 www.24chasa.bg

Почина Борислав Михайлов

Легендарният капитан на националния отбор на България по футбол Борислав Михайлов почина тази сутрин след дълъг период в медикаментозна кома след прекаран тежък инсулт.

Бившият президент на Българския футболен съюз напусна този свят на 63 г.

128 дни, след като бе приет по спешност в болница след инсулта, Боби Михайлов издъхна. Той така и не успя да излезе от изкуствената кома. Състоянието му беше критично в последните седмици, като така и не успя да се възстанови, въпреки неимоверните усилия на лекарите. 

Бившият капитан на България беше президент на БФС между 2005 и 2024 година. Той е сред героите от САЩ'94, които под ръководството на Димитър Пенев станаха четвърти в света.

Михайлов, който има 102 мача за националния отбор, е избиран за Футболист №1 на страната през 1986 г.

На клубно ниво е играл в "Левски", "Белененсеш", "Мюлуз", "Ботев", "Рединг", "Славия" и "Цюрих". Шампион на страната през 1984, 1985 и 1988 г., носител на купата през 1982, 1984 и 1986 г. Баща му Бисер Михайлов също е легендарен вратар на "Левски", а синът му - Николай, е действащ играч, който доскоро също се състезаваше за "сините".

Екипът на "24 часа" изказва искрени съболезнования към семейството и близките на Борислав Михайлов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

