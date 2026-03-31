Министър Адемов: Плашат социално слаби и болни, че ще им спрат помощите или личния асистент

Сигнали за натиск и заплаха към социално слаби и болни хора, че ако не гласуват по определен начин ще бъдат лишени от социалните придобивки, са получили в Министерството на труда и социалната политика.

"Държавата няма да допусне натиск върху уязвими групи преди изборите. Казват им, че ако не гласуват по определен начин, ще им намаля часовете за лични асистенти или ще им отнемат месечните помощи. Тези хора трябва да бъдат спокойни, че никой не може да ги лиши от топъл обяд, от личен асистент или от подкрепата по линия на европейската солидарност", заяви служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов, който пристигна с главния секретар на МВР Георги Кандев в Якоруда заради сигнали за използване на социалната система за политически натиск..

Министър Адемов е категоричен, че всички български граждани трябва да гласуват свободно, а не под натиск и това е основен приоритет пред институциите. "Министерството на труда и социалната политика има ангажимент да подкрепя уязвимите групи в настоящата тежка ситуация и да не допуска използването на инструментите на социалната политика за влияние върху вота", допълни Адемов. Обясни, че посещението му в Якоруда и региона е заради зачестили сигнали за опити за въздействие върху хора, които получават социална подкрепа. В област Благоевград има 5420 лични асистенти, от които 142 са в Якоруда, а 132 – в Белица. По програмата за топъл обяд в община Белица има 850 ползватели, а в община Якоруда – 840. Според служебният министър тези хора са част от уязвими групи и могат да бъдат обект на влияние от местни авторитети, политически партии или други лица.

Главният секретар на МВР Георги Кандев пък е категоричен, че няма да се допуснат нарушения, свързани с политическите права на гражданите. "Всеки, който се чувства заплашен, може да поде сигнал. Всеки сигнал, който бъде подаден, ще бъде разгледан.Тук сме, за да покажем единство на екипа и да покажем нашия проактивен подход. Ако се докаже, че има извършени престъпления, ще бъдат взети мерки", каза Георги Кандев.