Христо Стоичков: Къде се забърза, Боби? Сълзите не могат да спрат!

Христо Стоичков скърби за смъртта на колегата си Борислав Михайлов. Той написа пост във Facebook профила си, в който изразява болката от загубата.
„Къде се забърза, Боби? Защо толкова рано? Нашият капитан, нашият лидер, нашият приятел ни напусна! Сълзите не могат да спрат! Ти беше велик човек и вратар! Толкова е тъжно! Събрахте се с Туньо в един по-хубав свят! Гледайте ни, напътствайте ни! Прегръщам те, приятелю! Поклон пред паметта ти!", написа Стоичков.
Боби Михайлов си отиде на 63-годишна възраст. Големият вратар на България беше в тежко състояние от края на миналата година след прекаран инсулт.
Публикувахте от H8S Hristo Stoitchkov в Вторник, 31 март 2026 г.