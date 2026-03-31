ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Христо Стоичков: Къде се забърза, Боби? Сълзите не могат да спрат!

9520

Христо Стоичков скърби за смъртта на колегата си Борислав Михайлов. Той написа пост във Facebook профила си, в който изразява болката от загубата.

„Къде се забърза, Боби? Защо толкова рано? Нашият капитан, нашият лидер, нашият приятел ни напусна! Сълзите не могат да спрат! Ти беше велик човек и вратар! Толкова е тъжно! Събрахте се с Туньо в един по-хубав свят! Гледайте ни, напътствайте ни! Прегръщам те, приятелю! Поклон пред паметта ти!", написа Стоичков.

Боби Михайлов си отиде на 63-годишна възраст. Големият вратар на България беше в тежко състояние от края на миналата година след прекаран инсулт.

Къде се забърза, Боби? Защо толкова рано? Нашият капитан, нашият лидер, нашият приятел ни напусна! Сълзите не могат да...

Публикувахте от H8S Hristo Stoitchkov в Вторник, 31 март 2026 г.

