Пребиха украинец в Слънчев бряг, двама са задържани

Задържани са двама чужди граждани за побой над украинец в курорта "Слънчев бряг", съобщиха от Областната дирекция на МВР – Бургас.

Инцидентът е станал вчера около 14:00 ч. в района на базар "Палма". По първоначални данни украински гражданин е бил нападнат и пребит от няколко мъже. Потърпевшият е открит с окървавено лице и силен оток в областта на дясното око, след което е транспортиран в Университетска многопрофилна болница за активно лечение– Бургас.

От полицията уточняват, че са задържани извършителите – 27-годишен молдовски гражданин и 19-годишен украински гражданин, за срок до 24 часа.

Причините за инцидента се изясняват. По случая е образувано досъдебно производство.