Красимир Балъков: Боби беше пример, присъствие и сила

Красимир Балъков скърби за смъртта на колегата си Борислав Михайлов. Той написа пост във Facebook профила си, в който изразява болката от загубата.
"Тежко е да приема, че вече го няма.
Днес загубихме човек, който остави следа.
Боби не беше просто име. Беше присъствие. Сила.
Пример. Учител. За мен той беше повече от колега – беше приятел. От онези, които не се срещат често. С когото сме споделяли успехи, идеи, трудности.
Почивай в мир, Боби. Няма да те забравим."
Posted by Krassimir Balakov on Tuesday, March 31, 2026