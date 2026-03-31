ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22574804 www.24chasa.bg

Красимир Балъков: Боби беше пример, присъствие и сила

Красимир Балъков скърби за смъртта на колегата си Борислав Михайлов. Той написа пост във Facebook профила си, в който изразява болката от загубата. 

"Тежко е да приема, че вече го няма.
Днес загубихме човек, който остави следа.
Боби не беше просто име. Беше присъствие. Сила.
Пример. Учител. За мен той беше повече от колега – беше приятел. От онези, които не се срещат често. С когото сме споделяли успехи, идеи, трудности. 
Почивай в мир, Боби. Няма да те забравим."

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Posted by Krassimir Balakov on Tuesday, March 31, 2026

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

