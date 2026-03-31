Безплатни паркинги в Несебър за Великденските празници

За поредна година Община Несебър осигурява безплатно паркиране на територията на града в периода на християнските празници Лазаровден, Цветница и Великден.

Жителите и гостите ще могат да оставят превозните си средства на следните зони: „Северен голям паркинг", „Морска гара" и „Яхтено пристанище".

С предоставянето на безплатни паркинг зони общината отправя жест на гостоприемство и насърчава повече хора да изберат Несебър за своите празнични разходки и почивки извън активния туристически сезон.

И тази година Община Несебър предприема действия за осигуряване на спокойствие на туристите и възможност да почувстват атмосферата на Великите празници в един от най-старите християнски градове в Европа.

Градските автобусни линии ще работят до късните часове, като информацията за точното разписание ще бъде поставена на спирковите заслони.