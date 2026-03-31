Измамили 79-годишна, че е избрана да участва в програма за печалби на бързи пари



На 30.03.2026 г. 79-годишна жителка на област Монтана заявила, че в дните от 17.10.2025 г. до 09.02.2026 г. чрез телефонни разговори и съобщения във вайбър била заблудена от непознат, че е избрана да участва в програма, свързана с печалби на бързи пари чрез купуване на редки метали, минерали, зърно, масла и горива.

Жената извършила над 30 превода на пари по сметки на непознати за нея хора, с които изгубила парични средства в размер на 34 985 лв. и 2 381 евро. По случая са снети сведения от потърпевшата и образувано досъдебно производство.