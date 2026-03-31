Мария Петрова за съпруга си Боби Михайлов: Ти беше моят мир. Отиде си една вселена

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ти беше моя мир. Отиде си една вселена. Така се обърна към покойния Борислав Михайлов съпругата му Мария Петрова в своя публикация в инстаграм.

"Благодарна съм на съдбата, че ме срещна с този велик човек!

Благодаря, ти Борислав, че сподели живота си с мен. Благодарна съм за всичките красиви моменти, думи, подкрепа и любов, които си ми давал", пише още тя. View this post on Instagram A post shared by Maria Petrova (@maria_petrova_mihaylova)

Боби Михайлов си отиде на 63-годишна възраст. Големият вратар на България беше в тежко състояние от края на миналата година след прекаран инсулт.

Бившата гимнастичка Мария Петрова се омъжва за Борислав Михайлов през 1998 г., който тогава е вратар на Българския национален отбор по футбол. От него Мария има дъщеря, която се казва Елинор.