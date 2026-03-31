Задържаха след гонка крадена кола в Берковица. Карал я 14-годишен



На 31.03.2026 г. около 01,30 ч. при ж.п. прелеза в град Берковица автопатрул от местното Районно управление забелязал лек автомобил „Шкода Фабия" с пернишка регистрация, движещ се към ул. „Николаевска". Полицейските служители последвали автомобила и подали на водача светлинен сигнал да спре, на който той не се подчинил и продължил движението си. Малко по-късно бил спрян за проверка на ул. „Поручик Грозданов" в района на бензиностанция в град Берковица.

Установени било, че автомобилът бил управляван от 14-годишен от местния кв. „Раковица" и че часове преди това е отнет противозаконно от същия квартал. Заедно с момчето пътували още трима непълнолетни, на 14 г., 12 г. и 11 г.

На местопроизшествието е извършен оглед и образувано досъдебно производство по чл. 346, ал. 1 от НК. Лекият автомобил е върнат на собственика.