Честно и по същество за бъдещето на технологичната индустрия в България. За това говорихме по време на срещата ни с БРАИТ. Истината е проста – технологиите вече не са просто сектор. Те са икономиката. Който инвестира в тях – расте. Който се бави – остава назад. От ГЕРБ не се бавим!

Това написа в своя профил във Фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, след като проведе среща с високотехнологичния бизнес. На нея той заяви, че има нужда от повече инвестиции в наука и иновации, както и данъчни облекчения за изследвания и разработки.

"В последното Народно събрание направихме реални стъпки – развихме капиталовия пазар и въведохме данъчни стимули за инвестиции в иновации. Това не са обещания, това вече работи", категоричен е лидерът на ГЕРБ. В поста си той описва какви са конкретните ангажименти, с които ГЕРБ продължава да се занимава:

Увеличаваме инвестициите в наука и иновации;

Разширяваме данъчните облекчения за изследвания и разработки;

Свързваме бизнеса с науката – с реални центрове и технологичен трансфер;

Развиваме изкуствения интелект и изчислителната инфраструктура в България;

Създаваме условия за повече инженери и висококвалифицирани кадри;

Даваме шанс на хората да се преквалифицират и да влязат в дигиталната икономика.