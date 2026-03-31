Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се срещна с представители на БРАИТ СНИМКА: Фейсбук на Бойко Борисов

Честно и по същество за бъдещето на технологичната индустрия в България. За това говорихме по време на срещата ни с БРАИТ. Истината е проста – технологиите вече не са просто сектор. Те са икономиката. Който инвестира в тях – расте. Който се бави – остава назад. От ГЕРБ не се бавим!

Това написа в своя профил във Фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, след като проведе среща с високотехнологичния бизнес. На нея той заяви, че има нужда от повече инвестиции в наука и иновации, както и данъчни облекчения за изследвания и разработки.

"В последното Народно събрание направихме реални стъпки – развихме капиталовия пазар и въведохме данъчни стимули за инвестиции в иновации. Това не са обещания, това вече работи", категоричен е лидерът на ГЕРБ. В поста си той описва какви са конкретните ангажименти, с които ГЕРБ продължава да се занимава:

  • Увеличаваме инвестициите в наука и иновации;
  • Разширяваме данъчните облекчения за изследвания и разработки;
  • Свързваме бизнеса с науката – с реални центрове и технологичен трансфер;
  • Развиваме изкуствения интелект и изчислителната инфраструктура в България;
  • Създаваме условия за повече инженери и висококвалифицирани кадри;
  • Даваме шанс на хората да се преквалифицират и да влязат в дигиталната икономика.

"И нещо много важно – махаме пречките - по-малко бюрокрация, по-бързи процедури, повече сигурност за инвеститорите. Нашата цел е ясна - България да не догонва, а да води. Ние можем и го правим", категоричен е Борисов.                                                               

Публикувахте от Boyko Borissov в Вторник, 31 март 2026 г.
                                                                                                                                                                                                                                                             

advertotial icon Избори за Народно събрание на 19.04.2026 г. Платено съдържание. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
