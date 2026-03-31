Разбиха оранжерия за марихуана край Варна, арестувана е 40-годишна жена (Снимки)

При специализираната полицейска операция и след продължително наблюдение на къща в курортен комплекс "Чайка" край Варна, са разкрити приспособени оранжерии за отглеждане на коноп.

В хода на акцията са открити три помещения за отглеждане на растенията и едно - за тяхното сушене, съобщават от пресцентъра на МВР в морския град.

Приспособените оранжерии били обзаведени с модерно оборудване - лампи с подходяща температура, поливна система, вентилация, филтри, уреди за контрол на температурата и влажността, и др.

Иззети са 700 канабисови растения, в различен стадий на развитие, намерени са и над килограм суха тревиста маса.

Жена на 40 – годишна възраст, живееща в имота е задържана в полицейския арест за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство, работата по документирането му продължава под наблюдението на Окръжна прокуратурата.