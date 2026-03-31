Столична община напомня: 5% отстъпка при заплащане на местните данъци до 30 април

До момента над 465 000 софиянци са се възползвали от намалението и са спестили общо почти 2 млн. евро, а внесените данъци са за близо 39,7 млн. лв.

Софиянци могат да заплатят местните си данъци за 2026 г. с 5% отстъпка при еднократно погасяване на пълния размер на задълженията за данъка върху недвижимите имоти и налога върху превозните средства до 30 април, напомнят от Столична община.

С наближаването на крайния срок всички, които все още не са направили това, могат да проверят размера на дължимото и заплатят съответните суми своевременно, посочват от общината

До момента над 465 хил. данъчно задължени лица са се възползвали от отстъпката, като са заплатили задълженията си в пълен размер в рамките на определения срок. Общият размер на постъпилите средства възлиза на близо 39,7 млн. евро, а предоставената отстъпка е почти 2 млн. евро.

Отстъпката се прилага за данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства, като към момента: при данъка върху недвижимите имоти – над 16,5 млн. евро са платените задължения и над 828 хил. евро е отстъпката, при повече от 299 хил. платили лица, а за данъка върху превозните средства – над 23,1 млн. евро са платените задължения и над 1,15 млн. евро е отстъпката, при над 165 хил. платили лица.

Проверката и плащането могат да се извършат изцяло онлайн, без посещение на място, чрез: личното електронно банкиране; портала на Столична община: https://szp.sofia.bg и портала на Министерството на електронното управление: www.egov.bg.

Достъпът е възможен с ПИН от дирекция „Общински приходи", ПИК от НАП или НОИ, както и с квалифициран електронен подпис.

Задълженията могат да бъдат заплатени и в клоновете на „Български пощи", в търговските банки (на каса или чрез мобилно банкиране), както и на гишетата на EasyPay.

Важно е да се има предвид, че от тази година Столична община не изпраща годишни съобщения за дължимите местни данъци и такси. За улеснение на гражданите, за тези, които все още не са заплатили задълженията си, ще бъдат изпратени напомнителни съобщения по пощата.

Сроковете за плащане при разсрочено внасяне остават: за данъка върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства – на две вноски: до 30 юни и до 31 октомври; за такса за битови отпадъци – на четири вноски: до 30 април, 30 юни, 30 септември и 30 ноември.

Столична община насърчава гражданите да използват електронните услуги – те спестяват време, улесняват процеса и дават бърз достъп до актуална информация за задълженията.