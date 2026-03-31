Община Асеновград вади от жилището му наемател с ТЕЛК, заповедта падна в съда

Той има право на това, защото е с трайни увреждания, категорични са магистратите

Община Асеновград пробва да извади от жилището му свой наемател, въпреки че той е човек с трайни увреждания и има право на това. Той бил настанен в общински имот в кв. "Запад" на 30 август 2024 г. за 1 г. След това подал молба срокът на договора му да бъде удължен с 5 години, на която не получил отговор. През 2025 г. името му не попаднало в списъка на крайно нуждаещите се и на тази база била издадена заповедта на кмета Христо Грудев за прекратяване на договора.

Човекът обжалвал и нареждането вече е отменено от Административния съд в Пловдив, защото е трябвало да бъде проучено дали наемателят още отговаря на условията в съответната наредба на общината, което не е направено. "Доказателствата по делото позволяват формирането на извод, че жалбоподателят отговаря на изискванията да бъде настанен в жилище от фонд „Под наем", тъй като към датата на издаване на оспорената заповед е лице с трайни увреждания. Следователно, прекратяването на процесния договор за наем ще го постави отново в списъка на чакащите граждани, каквато не е целта на закона, според настоящия състав на съда", е записано в решението, което е окончателно.