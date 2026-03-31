Предлагат пак да има комисия "Антикорупция", да е от петима, с разследващи инспектори

Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане Закон за противодействие на корупцията, с който се създава Комисия за противодействие на корупцията. Тя ще се занимава още и с конфликта на интереси по високите етажи на властта.

Подобна комисия имаше и допреди няколко месеца, но тя беше закрита от парламента, като нейните функции по отношение на корупцията се поеха от ГДБОП, разследването от следствието, а конфликтът на интереси от Сметната палата, където се подават и имуществените декларации на хората по високите етажи на властта.

Подобен закон е необходим заради Плана за възстановяване и устойчивост, тъй като е залегнал в нашите предложения, припомнят в мотивите. В тях пише, "че от 2023 г. до настоящия момент се случиха две основни концептуално противоположни законодателни реформи в областта на борбата с корупцията". И припомнят, че в края на 2023 г. беше създадена самостоятелна Комисия за противодействие на корупцията със Закона за противодействие на корупцията, в началото на 2026 г. функциите ѝ бяха разделени между Националната следствена служба, Министерството на вътрешните работи и Сметната палата. И двете реформи не изпълняват поетите ангажименти в НПВУ, пише в мотивите.

Проектът, изготвен от правосъдното ведомство, предвижда комисията да се състои от петима - един член се избира от Народното събрание, един се назначава от президента, един се избира от Общото събрание на съдиите на Върховния касационен съд, един от Общото събрание на съдиите на Върховния административен съд и един от Висшия адвокатски съвет. Като мандатът на членовете на Комисията ще е 5 години и започва да тече от датата на встъпването им в длъжност. Членовете на Комисията осъществяват дейността си до конституирането на новия състав на Комисията.

По корупцията ще работят разследващи инспектори. За такива се назначават лица с висше образование, които са преминали успешно проверка за почтеност, след провеждане на конкурс. За разследващи инспектори се назначават лица с висше юридическо образование, с образователно-квалификационна степен „магистър" и най-малко 5 години юридически стаж.

От мотивите става ясно, че разследването ще се осъществява от служители на Комисията, назначени на длъжност „разследващи инспектори". Те ще са разследващи органи по смисъла на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), подобно на разследващите полицаи и разследващите митнически инспектори.