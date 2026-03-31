Ще се учи ли украински език в български училища? Ето каква е истината

От рано сутринта във вторник в социалните мрежи започнаха нападки срещу правителството, че пуска изучаването на украински език в българските училища. Отправени главно от привърженици на "русофилски" партии и движения.

Повод стана посещението на премиера Андрей Гюров в Киев с българска делегация. Там бе подписан и протокол в сферата на образованието. В него обаче не става дума за изучаването на украински език в българските училища. А всъщност темата била обсъдена от гледна точка украински деца, които са бежанци в България да могат да изучават родния си език като майчин.

По време на посещението на българската делегация в Украйна министрите на образованието проф. Сергей Игнатов и Оскен Лисовий проведоха неформален разговор, по време на който е обсъдена възможността деца от Украйна, записани в български училища, да могат да изучават майчин език, включително и чрез онлайн обучение, съгласно действащото законодателство на Република България. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на образованието и науката.

Учениците с български корени ще продължат да изучават български език, както и българска литература, история, традиции и обичаи на българите и други предмети на български език съгласно учебния план в Болградската гимназия „Г. С. Раковски" в Одеска област. Ще им се осигуряват и учебници и учебни помагала, необходими за организиране на учебния процес. Това предвижда подписаният Протокол между МОН и Министерството на образованието и науката на Украйна по време на посещението на делегацията, водена от премиера Андрей Гюров.

В документа се отчита важната роля на Болградската гимназия като институция, съхраняваща националната идентичност и културното наследство на българското малцинство в Украйна, и се гарантира правото на гражданите на Украйна, принадлежащи към това малцинство, да получават образование на български език.

Българската страна поема ангажимент да провежда курсове за повишаване на квалификацията на преподавателския състав на Болградската гимназия във висшите училища в нашата държава, както и езикови курсове и практики за ученици от гимназията. Също така по искане на украинската страна ще могат да се командироват квалифицирани учители по български език и литература, история и география на България, българска народна музика, български народни танци и други предмети.

Протоколът предвижда също българската страна да осигурява приема за обучение за придобиване на образователно-квалификационни степени „бакалавър" или „магистър", след получаване на пълно общо средно образование, на най-добрия възпитаник на Болградската гимназия, както и на победителя на Всеукраинската олимпиада по български език и литература.

Протоколът, предвиждащ продължаване и разширяване на възможностите за учениците на Болградската гимназия, е единственият документ на тема образование, подписан от министрите на образованието.

Игнатов и Лисовий коментираха бъдещо сътрудничество между университетите по отношение на изследователска дейност, научна работа и проучвания на средновековната история на двата народа. От украинска страна беше повдигнат въпросът за бъдещо създаване на българо-украинска историческа комисия, която да преразгледа представянето на украинската история, особено средновековната, в българските учебници. Министър Игнатов изрази мнение, че това би било полезно и за българската страна, тъй като ще доведе до по-разширено изучаване на Българското средновековие в училищата в Украйна.

По-рано днес украинският министър на образованието и науката Оксен Лисовий написа в приложението „Телеграм": "Украйна и България ще засилят сътрудничеството си в областта на образованието, като по-специално страните се споразумяха за развитието на украинския език в българските училища. Обсъдихме въпроси, свързани с присъствието на украинския език, образованието и науката в българското пространство, както и по-нататъшни стъпки за развитие на двустранното сътрудничество".

По-специално, според него, ключовите области, върху които ще се работи за укрепване на украинския образователен компонент в България, са: преподаване на украински език като чужд език в българските училища и включването му в официалния списък на чуждите езици в България; въвеждане на украинския образователен компонент в българските училища; присъединяване на Софийския университет „Свети Климент Охридски" към глобалните украински изследвания като част от инициативата на първата дама на Украйна Олена Зеленска; съвместна работа по образователното съдържание (по-специално учебници и исторически материали), за да се осигури обективно отразяване на историята на Украйна в България и историята на България в Украйна.

"Освен това, страните обмислят възможността за създаване на украинско училище в България по модела на гимназия „Георги Раковски", за да се запази украинската идентичност на учениците", посочи още той.

Думите му предизвика бурни реакции в социалните мрежи.