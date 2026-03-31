Приятел на децата в Африка стана зам.-областен управител в Смолян

Даниел Делибашев официално встъпи в длъжност като заместник областен управител на област Смолян, след като бе назначен със заповед на министър-председателя от 27 март 2026 г. Той поема поста с богат професионален опит в банковия сектор и активна обществена дейност, насочена към благотворителност и подкрепа за деца в нужда. Професионалният път на икономиста преминава през водещи финансови институции, сред които Корпоративна търговска банка и Райфайзенбанк, където заема експертни и ръководни позиции.

През последните години обаче името му става широко разпознаваемо с благотворителната дейност, която развива чрез създадената от него фондация „Усмивка за Африка". От 2017 г. насам той посвещава усилията си на подпомагането на деца в Гана и Уганда, а през 2021 г. официално учредява фондацията. Благодарение на инициативите му са събрани средства за образование, храна и основни нужди на стотици деца.

В Уганда Делибашев съдейства за създаването на училище, детска градина и сиропиталище. Кампанията за осигуряване на училищни такси за 420 деца се превръща в една от най-разпознаваемите му инициативи. До момента стотици български дарители са подкрепили каузата, като част от децата вече са осигурени за цяла учебна година.

Желанието да замине за Африка се корени още в детството му. Тогава гледа много филми за Африка и така добива не само представа какъв е животът там,но и започва да мечтае един ден да може да помогне, дори и с малко. Заминава за първи път предеи 9 години.