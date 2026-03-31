Публикуваха за обществено обсъждане създаването на фонд срещу хазартната зависимост

Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане проект на Наредба, с която се създава механизъм за финансиране на дейности за превенция и лечение на хазартна зависимост чрез специализиран фонд.

Проектът урежда начина, по който ще се планират, управляват и разпределят средствата за финансиране на програми и инициативи, насочени както към терапия и подкрепа на засегнатите, така и към превенция и ограничаване на риска сред младите хора.

Наредбата е изготвена в изпълнение на промените в Закона за хазарта, които въвеждат нови механизми за социална отговорност и контрол. Съгласно закона средствата от годишните вноски на организаторите на хазартни игри ще се разпределят между Министерството на здравеопазването и Министерството на младежта и спорта, като чрез този фонд ще се гарантира тяхното целево и прозрачно използване.

С предложения нормативен акт се въвежда ясен ред за кандидатстване, оценка и финансиране на проекти, което създава условия за устойчиво развитие на политики в областта на зависимостите.

По данни на Националната агенция за приходите към момента близо 50 000 души доброволно са се вписали в регистъра на уязвимите лица с ограничен достъп до хазартни игри, което очертава мащаба на проблема и необходимостта от последователни политики.

Темата е сред приоритетите на министъра на здравеопазването доц. Михаил Околийски и неговия екип, като паралелно с това се предприемат и конкретни мерки за повишаване на информираността и достъпа до помощ. В мобилното приложение еЗдраве вече е създаден специален раздел с информация за рисковете, признаците и възможностите за подкрепа при хазартна зависимост.

Целта е да се изгради устойчив и работещ инструмент, който реално да подпомага дейностите за ограничаване на хазартната зависимост и да защитава най-уязвимите групи.

