Служебният министър на околната среда и водите Юлиян Попов разпореди засилени мерки за превенция в пожароопасния сезон, съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Със заповед на служебния министър периодът от 1 април до 31 октомври 2026 г. е определен за пожароопасен сезон в защитените територии, изключителна държавна собственост – национални паркове, резервати и поддържани резервати.

Заповедта задължава регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) и дирекциите на националните паркове да предприемат необходимите мерки за стриктното прилагане на плановете за противопожарно устройство в защитените територии в своите региони. Посочено е и задължение да бъдат изготвени схемите за оповестяване на всички нива при възникване на пожари в защитените територии.

Започва и изготвяне на графици за специализирано наблюдение в пожароопасните райони и се засилва превантивният контрол върху дейността на собственици и ползватели на обекти, гори, земи и водни площи за опазване от пожари в съответните защитени територии. До кметовете на общини се изпращат предписания да информират населението за опасността от възникване на пожари, както и за санкциите, които ще бъдат налагани на нарушителите. По предписание от регионалните структури на МОСВ кметовете на общини трябва да организират доброволни формирования за гасене на пожари в защитените територии.

От местните власти изрично се изисква да засилят контрола, за да не се допускат палежи на стърнища, слогове, крайпътни ивици и сухи треви, пише в съобщението. Паленето на стърнища и други растителни остатъци е абсолютно забранено, тъй като при него изгарят всички органични съставки в повърхностния слой на почвата, унищожават се микро- и макроорганизми, полезни за почвеното плодородие, и с това се нарушава почвообразуващият процес. Създават се условия за изгаряне на лесозащитни пояси, дървета и храсти, а понякога и на цели горски масиви. В пожарите също така загиват много птици и животни.

Регионалните структури на МОСВ ще осъществяват последващ контрол за изпълнението на дадените предписания и при установяване на нарушения ще се търси отговорност от виновните лица, включително чрез налагане на административно-наказателни мерки.

МОСВ апелира към всички граждани и земеделски стопани да поддържат постоянна бдителност и да спазват стриктно мерките за превенция, за да не се допуска възникване на пожари в защитените територии, тъй като те са едни от най-опасните и трудни за овладяване бедствия.

В средата на март служебният министър разпореди да бъдат предприети своевременно превантивни мерки за осигуряване на проводимостта на речните легла през 2026 г. с цел ограничаване на потенциалния риск с настъпването на пролетния сезон и очакваното снеготопене, което може да доведе до повишаване нивата на реките и създаване на предпоставки за възникване на наводнения.