Николай Найденов: Стараем се, за да компенсираме забавянията по Програма „Развитие на регионите“

„Полагаме значителни усилия, за да компенсираме първоначалните забавяния в изпълнението на Програма „Развитие на регионите" 2021-2027 г. (ПРР 2021-2027). Насочването на целия наличен ресурс по програмата ще гарантира постигането на заложените цели и реалното въздействие върху регионите на страната." Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов, който откри заключително национално събитие на тема „Насърчаване на устойчиво регионално развитие чрез интегрирани инвестиции", съобщиха от МРРБ.

В рамките на форума ще бъдат отчетени резултатите по споразумението между Световната банка и Министерството на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне на техническа подкрепа за изграждане на капацитет на регионалните и местните заинтересовани страни за прилагане на устойчиви и интегрирани подходи към регионалното развитие. Сред участниците са представители на Световна банка, Европейската комисия, заместник‑министри и експерти от държавната администрация, кметове на общини, областни управители и др. Проектът обхваща над 120 общини в страната, а резултатите от него ще бъдат в полза на около 80% от населението.

Министър Найденов даде висока оценка на подхода за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) в регионите, който се прилага за първи път в България. Чрез него за реализацията на даден приоритетен проект се получава финансиране освен от ПРР и по още пет европейски програми, което води до постигане на по‑добри резултати. Над 1,8 млрд. евро са средствата за изпълнение на интегрирани териториални инвестиции от ПРР 2021-2027 г. Останалите програми - „Развитие на човешките ресурси", „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация", „Образование", „Иновации и конкурентоспособност в предприятията" и „Околна среда", предоставят до 10% от бюджетите си за интегрирани дейности.

За подбора и одобряването на проектите ключова роля имат Регионалните съвети за развитие, които включват представители на местната власт и общности. МРРБ има готовност да обяви насоките за кандидатстване и да покани общините с одобрени концепции за сключване на договори по втората процедура, която е с бюджет от близо 503 млн. евро. Благодарение на интегрираните инвестиции кметовете вече не са конкуренти за европейското финансиране, а работят в партньорство – предлагат се проекти и мерки, които да подпомагат цели региони, а не конкретни общини.

Йорг Лакенбауер от ГД „Регионална и селищна политика" на ЕК посочи, че концепцията за интегрирани териториални инвестиции е нова за България и се прилага за първи път през периода 2021-2027 г. с бюджет от близо 2 млрд. евро само по Програма „Развитие на регионите". „Подходът на ИТИ е относително сложен за прилагане. Това изисква добра координация между различните нива и участници и именно поради тези предизвикателства имаше нужда от техническа помощ. Екипът на Световната банка свърши невероятно важна работа през последните няколко години в България, като се съсредоточи върху изграждането на капацитет на местните и регионалните заинтересовани страни и прилагането на устойчиви и интегрирани подходи за регионално развитие", отбеляза той.

Ръководителят на Световната банка за България Джейсън Пелмар акцентира, че целта на екипа по проекта е била създаването на мерки за справяне с икономическите и демографски предизвикателства на регионално и местно ниво, както и насърчаване на по‑голяма интеграция и укрепване на институционалния капацитет за интегрирано териториално развитие. „Приоритетите бяха да се повиши качеството на стратегиите, плановете и проектите, като същевременно се ускори изпълнението чрез по‑силни партньорства и интегрирани подходи на регионално и местно равнище. Предоставяйки практически инструменти, целенасочено обучение и платформа за обмен на опит между общините, допринесохме местните власти да могат да се учат и да се адаптират. Резултатите от проучване показват, че имаме над 90% удовлетвореност от полезността и възможностите за работа в мрежа, които тези обучения предоставят. Очакваните резултати от тези обучения включват подобряване на регионалните знания, засилено взаимодействие между партньорите по ИТИ и определяне на ключовите фактори за успех за устойчиво интегрирано развитие", коментира той.

Фуад Малкауи от Световната банка посочи, че са посетени множество населени места в страната и че са привлечени всички заинтересовани страни за идентифициране на предизвикателствата, пред които са били изправени някои региони.

Подходът за интегрирани териториални инвестиции ще продължи да се прилага и през следващия програмен период 2028-2034 година.