Жена почина на тротоара до кръговото на 4-и км в София, до нея - две катастрофи без пострадали

Жена почина на тротоара до кръговото движение на 4-и км в София, а точно там се случиха и две катастрофи с материални щети, научи "24 часа".

На жената й прилошало малко преди 14 часа, паднала на тротоара и починала. Тя била на 65 години. Междувременно на същото място се случили две леки катастрофи. При тях няма пострадали, но заради съвпадението на мястото, минаващи решили, че вероятно става дума за катастрофата, при която жената е бутната. На мястото има и пешеходна пътека.

От СДВР обаче обясниха за "24 часа", че няма удар, а трите случая не са свързани.