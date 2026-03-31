36-годишният Живко, обвинен за смъртта на общински полицай в Слънчев бряг, се страхува да е на свобода

Бургаският окръжен съд наложи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" на 36-годишния Живко Георгиев, обвинен за убийството на служителя от общинското звено за охрана в Община Несебър Стефан Денев - Поляка.

Живко Георгиев е обвиняем за извършено престъпление по чл. 115 от НК, за това че на 29 март т.г. в Слънчев бряг, чрез нанасяне на множество удари с юмруци и ритници в областта на главата и торса, умишлено умъртвил Стефан Денев.

Съдът прие, че от събраните до този момент доказателства в хода на разследването би могло да се направи обосновано предположение, че обвиняемият е осъществил престъплението, в което е обвинен.

Георгиев е обвинен за тежко престъпление против личността, за което законодателят е предвидил наказание от 10 до 20 години затвор.

Самият обвиняем също не иска да излиза на свобода, тъй като го е страх от отмъщение от близки на загиналия, стана ясно по време на съдебното заседание.

Първоначално за престъплението бяха задържани петима мъже от Оризаре, но по-късно обвинение бе повдигнато само срещу Живко Георгиев.

Адвокатът на задържания също настоя клиентът му да остане под стража, тъй като в профила на жертвата в социалните мрежи Поляка сам се определял като наемен убиец и позирал с оръжие.

Според версията на защитата Георгиев действал в условията на самоотбрана, тъй като Денев му нанасял удари в главата с бокс.

Двамата се спречкали в заведение в Слънчев бряг, където избухнал скандал между компаниите на Поляка и на Георгиев. Охраната предотвратила по-сериозен конфликт, но не след дълго двете групи се засекли на алея в курорта и скандалът отново пламнал. По данни на прокуратурата след повторното сбиване Стефан Денев паднал на земята, а Живко Георгиев продължил да го налага с ритници и юмруци по главата.

Механизмът на извършване на престъплението, тежестта на наказанието, както и фактът, че се касае за деяние с изключително повишена степен на обществена опасност, са причина обвиняемият да остане зад решетките, за да не се укрие или попречи на разследването, ако е на свобода, мотивираха се окръжните магистрати.

Определението обаче подлежи на обжалване в 3-дневен срок пред Апелативен съд-Бургас.

В петък пък близки на загиналия общински служител готвят протест пред полицията в Несебър.