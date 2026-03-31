Ники Михайлов: Загубих не просто баща си – загубих своя герой

Николай и Борислав Михайлови КАДЪР: Фейсбук/Nikolay Mihaylov

Татко, липсваш ми! Няма думи, които да опишат болката ми. Тази сутрин загубих не просто баща си – загубих своя герой, най-добрия си приятел и най-голямата си опора. Това написа във фейсбук Николай Михайлов - синът на Борислав Михайлов.

Боби Михайлов си отиде на 63-годишна възраст. Големият вратар на България беше в тежко състояние от края на ноември миналата година след прекаран инсулт.

​"Благодаря ти за всяка прегръдка, за всеки урок, за думите, когато имах нужда от тях, и за безкрайната любов, с която ни обсипваше. Нищо няма да е същото.

​Почивай в мир, татко! Обичам те безкрайно. Ти ще продължиш да живееш във всеки един от нас!", пише още Ники Михайлов.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Публикувахте от Nikolay Mihaylov в Вторник, 31 март 2026 г.

