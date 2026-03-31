Смърт поради незнание или немарливост разследват по случая с починалото дете в Добрич

Окръжната прокуратура в Добрич ръководи досъдебно производство по случай на починало дете на четири години в болницата в града. Разследването е започнало на 30 март след сигнал от родителите на детето и действията по него веднага са възложени на екип от следователи от Окръжния следствен отдел. Работата по разследването продължава за изясняване на всички факти и обстоятелства около случилото се. Досъдебното производство се води за престъпление по чл. 123, ал. 1 от НК – за причиняване на смърт поради незнание или немарливо изпълнение на правнорегламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност.

Момиченцето е било настанено по спешност за лечение в лечебното заведение в град Добрич в събота. На 29 март 2026 година детето е починало. Назначена е съдебно-медицинска експертиза, която ще бъде изготвена от съдебни медици от Варна, за изясняване на точната причина за смъртта.