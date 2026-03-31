Язовир "Ал. Стамболийски" на 98% пълен, искат мерки срещу преливане

Областният управител Валентин Михайлов свика спешно съвещание с отговорните институции заради покачване нивата на водоемите и предстоящите валежи

От Областна администрация бе изискана информация от Предприятие „Язовири и каскади" какви мерки са предприети за контролирано изпускане на яз. „Ал. Стамболийски" за недопускане на наводнения, информират от пресцентъра.

Данните сочат, че нивата на реките и язовирите се покачват, а тревогата на институциите, общините и жителите на областта нараства и заради прогнозата за нови количества дъждове през близките дни, както и пролетното снеготопене. На работното съвещание присъстваха представители на Басейнова дирекция, „Напоителни системи", ВиК „Йовковци", Агенцията за метрологичен и технически контрол, РДПБЗН, от ръководството на яз."Александър Стамболийски". Участниците в работната среща обсъдиха рисковете от наводнения и превантивните мерки, които трябва да бъдат предприети след предупреждение на кметовете на общините Павликени и Сухиндол по повод очаквано преливане на язовир „Александър Стамболийски". Според данни на МОСВ към 31 март язовир „Ал.Стамболийски" е пълен на 97,75 % от наличния обем като средният денонощен приток е 106, 478 м/секунда, а средният денонощен разход възлиза на 26,891 метра /секунда. Показателите на язовир „Йовковци" са 80,63 % от общия обем при среден денонощен приток от 26,454 метра/секунда и среден денонощен разход от 0,660 метра/секунда.Областният управител Валентин Михайлов изиска институциите своевременно да докладват за реалната ситуация в региона и да предложат конкретни мерки за превенция срещу наводнения. От Областна администрация-Велико Търново беше изпратено писмо до Предприятие „Язовири и каскади" с настояване незабавно да бъде предоставена информация какви мерки са предприети за контролирано изпускане на язовир „Ал.Стамболийски" , за да не се стигне до приливна вълна и заливане на населени места и земеделски територии. Областният управител Валентин Михайлов призова институциите за синхрон и единодействие по отношение за превенция на кризисните ситуации. Той се ангажира при нужда да сезира ресорните министерства, които да окажат съдействие и помощ.