Започва безплатната рехабилитация по НОИ

От утре започват изключително популярните програми на НОИ за рехабилитация и физиотерапия.

Програмата е с продължителност 10 дни, като цената на нощувките и частичната помощ за храна в размер на 5,62 евро за всеки ден от престоя се поемат от средствата на държавното обществено осигуряване (ДОО).

Всяко лице, за сметка на бюджета на ДОО, има право да ползва само за едно заболяване до четири основни диагностични и терапевтични процедури дневно. Заболяването трябва да е диагностично уточнено и лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.

Право на парична помощ за профилактика и рехабилитация имат осигурените лица за общо заболяване, майчинство и/или трудова злополука и професионална болест. За тях трябва да са внесени или дължими осигурителни вноски за шест последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда рехабилитацията. Право на паричната помощ имат и лицата, които получават лична пенсия за инвалидност. Условието за тях е да не са навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, срокът на инвалидността в експертното им решение да не е изтекъл и лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.

Подробна информация за условията за ползване на програмата, изпълнителите на дейността, необходимите документи и заболяванията, за които се провежда профилактика и рехабилитация, е публикувана в рубриката „Физически лица"/„Обезщетения и помощи по българското законодателство"/„Парични помощи за профилактика и рехабилитация" на интернет страницата на НОИ.