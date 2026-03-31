Втори случай на починала в центъра на София днес - този път на Лъвов мост (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Жена почина, докато се разхождаше с нейн близък на Лъвов мост. Трагедията станала минути след 16,30 часа, а починалата е на около 70 години.

Прилошало й, докато с нейния близък пресичали точно на моста. Тя се сгромолила на земята, а мъжът веднага се обадил на тел. 112. На място пристигнали екипи на полицията и на Бърза помощ. Жената обаче вече била мъртва.

Инцидентът е станал близо до мястото, където минават трамваи, но движението на мотрисите не е затруднено.

Това е втори случай на починала жена на публично място в София днес.