Емил Дечев в Пловдив: Няма наши и ваши, след вота ще се види как сме се справили

20 дни преди изборите има само едно досъдебно производство за купуване на гласове във втория град

"Няма наши, няма ваши. Няма политическа партия или коалиция, която да е фаворизирана от ръководството на МВР. Искаме еднакъв подход и работа, енергична и безкомпромисна спрямо всички извършители на изборни производства".

Това обяви в Пловдив вътрешният министър Емил Дечев. Той дойде с изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев, да се срещнат с личния състав. И да инструктират как да действат в предизборната ситуация.

Дечев обясни, че за него бил важен живият контакт с личния състав на дирекциите. "Не спирам да повтарям, че няма двойни стандарти", натърти той.

20 дни преди изборите на територията на Областната дирекция на МВР в Пловдив са били подадени 18 сигнала за престъпления против политическите права на гражданите, като е образувано само едно досъдебно производство. За сравнение, за съшия период преди предишния вот сигналите са били 5, а не е имало досъдебни производства, отбеляза Кандев. Според неговите данни, които са до 15 ч. днес, полицаите са съставили 128 предупредителни протокола, спрямо 17 за миналите избори. "Зад тези сухи цифри се крие огромен обем свършена работа", каза още Кандев.

Както "24 часа" вече писа, едното досъдебно производство беше образувано след показния арест на бившия общински съветник Айри Мурад. За него директорът на полицията ст. комисар Васил Костадинов обяви, че в дома му са открити списъци с имена и голяма сума в евро. Мурад обаче беше освободен след по-малко от денонощие без обвинение и обясни, че парите били от наеми на гаражи.

"МВР задържа до 24 часа. Преценката относно мярка за неотклонение или задържане до 72 часа е в друга институция. Досъдебното производство е в ход, събират се доказателства и може би на по-късен етап прокуратурата ще вземе решение", каза днес ст. комисар Костадинов. Георги Кандев също посочи, че се изпълняват всички указания на държавното обвинение.

Според Дечев гражданите и неправителствените организации, подаващи сигнали, били съюзници на полицията. До този момент министърът е обиколил 15 областни дирекции, а след Пловдив се насочи към Пазарджик, за да се срещне със служителите там.

Дечев посочи, че едва след изборите ще стане ясно дали полицията се е справила с купуването на гласове. "Това ще проличи и по евентуалните внесени обвинителни актове и осъдителни присъди" каза министърът. И уточни, че това не зависи само от полицията. По думите му от големия скок на сигналите за изборни престъпления е очевидно, че обществото има много по-високо доверие в новото ръководство на МВР.

Емил Дечев коментира и проверката срещу пловдивския шеф на полицията във връзка с убийството на Митко в Цалапица. Министърът съобщи, че тя продължава и ако се установят дисциплинарни нарушения на Костадинов, когато тя приключи, ще бъдат предприети мерки. Дотогава той ще остане на поста си.