Военнослужещи унищожиха невзривен боеприпас край Шумен

Специализиран екип от формированието за овладяване и предотвратяване на последствията от бедствия от военно формирование 34200 – Шумен, под ръководството на майор Ангел Иванов и майор Свилен Йосифов, унищожи 100 мм силно корозирал артилерийски снаряд. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната.

Боеприпасът бе открит в местността „Локито" в землището на град Смядово, област Шумен.

Военнослужещите действаха по разпореждане на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов и по заповед на командира на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков, при спазване на всички необходими мерки на сигурност.