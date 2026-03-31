БЧК - Несебър започна раздаването на помощи

Общинската организация на Български Червен кръст - Несебър отново раздава хранителни продукти на одобрените бенефициенти по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027., съфинансирана от Европейски социален фонд плюс.

От помощите могат да се възползват граждани на община Несебър, включени в списъците на Агенцията за социално подпомагане, която е управляваща изпълнението на операция „Подкрепа".

Лицата, които следва да получат помощи, са предварително известени. Поради тежестта на продуктите е желателно да получателите да бъдат с автомобил или количка.

Правоимащите могат да получат полагаемите им се продукти в пункта на БЧК в кв. „Черно море" 3 – в Супермаркет „Кабана", до бензиностанция „Петрол", по пътя за Равда, в петък, събота и неделя от 13:30 до 16:30 ч.

В селата на общината помощите се раздават по кметствата.

Всички правоимащи лица трябва да се явят с лична карта, за да удостоверят самоличността си.

За справки и въпроси гражданите могат да се обръщат към служителите на Агенцията за социално подпомагане на ул. „Хан Крум" 24 в Новия Несебър, обясниха от кметството.