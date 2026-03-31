Събират пари за лечението на 17-годишния Димитър от Асеновград с кулинарен базар

Димитър Владимиров се нуждае от помощ Снимка: ФБ

Учители, родители и ученици ще предложат традиционни и нестандартни десерти

Традиционният благотворителен кулинарен базар, който се провежда преди Коледа и Великден в Асеновград, тази година ще бъде бъде посветен на събирането на средства за лечението на Димитър Владимиров. Той е на 17 г., възпитаник е на гимназия „Цар Иван Асен II" и страда от коварно заболяване.

Базарът се организира от Община Асеновград и ще се проведе на 2 април от 11 часа пред сградата на администрацията. Със свои кулинарни произведения в него ще се включват учители и хора от непедагогическия персонал, както и родители на деца и ученици от образователните институции в града и населените места от района. В кулинарното дефиле ще бъдат предложени както традиционни, така и нестандартни и интересни десерти, кексове, курабии и много други домашно приготвени - специално за каузата - и поднесени в подходяща опаковка изкушения.

"Всеки добре дошъл да подкрепи инициативата, като си закупи кулинарно изкушение или просто дари средства, защото знаем и вярваме, че обединението е по-силно от всичко и доброто винаги побеждава!", казват от градската управа. 

Ако вали, щандовете ще бъдат вътре в търговския център - на първо площадно ниво. 

