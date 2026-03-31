Йотова: Ще преборим езика на омразата, като възпитаваме децата си в общочовешките ценности

Празникът Песах символизира изхода от робството към свободата, но за да бъде свободен човек, той трябва да носи в сърцето си любов към ближния, справедливост и толерантност, желание да чуеш и да помогнеш на другия – ценности, които се изповядват от всички хора, без значение на религията. Ще преборим растящия език на омразата, като възпитаваме децата си в тези ценности. Това заяви държавният глава Илияна Йотова на среща в президентската институция с представители на еврейската общност у нас по повод големия религиозен празник Песах, съобщиха от прессекретариата на президенството.

Президентът Йотова отправи своите поздравления и пожелания за единство и мир към еврейския народ. Държавният глава поздрави общността на българските евреи в Израел, че съхраняват своята идентичност. По време на срещата бе отбелязан значимият принос на българската държава и българският народ за спасяването на близо 50 000 български евреи през Втората световна война.

„През различните исторически епохи народът ни е съумял да съхрани едно от най-ценните си богатства – толерантността. И днес България е пример за толерантност – религиозна и етническа", подчерта държавният глава.

Представителите на еврейската общност запознаха Илияна Йотова с дългогодишната история на празника Песах и й връчиха символите на празника - безквасен хляб маца и кашерно вино. Обща бе позицията, че празници като Песах ни учат как трудностите могат да бъдат преодолявани с обединение и хуманност.