МВР прекратява регистрацията на кола при починал преди 6 месеца собственик, ако не е прехвърлена.

От днес МВР започва да прекратява служебно регистрацията на пътни превозни средства служебно при починал преди повече от 6 месеца собственик. Това ще се случва, ако за този период автомобилът не е прехвърлен. Това съобщиха от Главна дирекция "Национална полиция".

Ето и цялото им съобщение:

От 31 март 2026 г. Министерството на вътрешните работи започва да прилага разпоредбата на чл. 143, ал. 15 от Закона за движението по пътищата, изм. ДВ, бр. 64 от 2025 г., в сила от 07.09.2025 г.

По силата на тази разпоредба регистрацията на пътни превозни средства ще бъде прекратявана служебно в случаите на починал собственик, когато собствеността не е променена в шестмесечен срок от датата на настъпване на обстоятелството.