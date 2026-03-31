Илияна Йотова: Не бях информирана за споразумението с Украйна, неадекватно е

"Нито министър-председателят, нито министърът на отбраната, нито министърът на вътрешните работи, никой не ме информирал за целта на това посещение и за състава на тази делегация. Това е недопустимо нарушение на диалога между институциите и липса на институционално възпитание".

Това каза президентът Илияна Йотова пред журналисти преди празничния галаконцерт по повод 45-годишнината на Националния дворец на културата относно 10-годишното споразумение за сигурност, което подписаха служебният премиер Андрей Гюров и украинският президент Володимир Зеленски.

"Според мен подписването на това споразумение е неадекватно. Мандатът на един служебен кабинет е с ограничен хоризонт и не може да го изпълни. Моята позиция винаги е била, че когато става въпрос за подписване на международни документи, това трябва да стане от редовен кабинет и от избрано ново Народно събрание с една много широка дискусия, включително с българските граждани", посочи Йотова.

Тя добави, че до момента служебният премиер не е потърсил никакъв контакт с нея, освен едно неуспешно телефонно обаждане. „Сутринта го предупредих, че моята реакция ще е остра, защото не смятам че е редно да се предпоставят толкова важни въпроси", посочи Йотова и допълни, че едва днес е получила текста на споразумението.

"Почти същото е като през 2024 г., затова моята преценка е , че е остаряло за тези две години. Няма нещо за интересите на България", казва тя, като допълва, че, това е по-скоро политически акт, "слабо замислен и слабо представен".

„Аз се учудвам как много бързо и лесно се подписват международни споразумения, при това за доста дълъг срок от време. Това е обратнопропорционално на бързината, с които се взимат мерки в страната", каза още Йотова.

„Когато назначих това правителство, поставих две задачи – провеждането на нормални избори, добре подготвени, прозрачни и честни. Втората е адекватни мерки, за да може хората да бъдат преведени през тази криза. Войната в Близкия изток направи така, че да има още една задача пред правителството – сигурността на българските граждани. Призовавам да съсредоточат енергията и усилията там", посочи Йотова.