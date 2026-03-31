Йотова: Споразумението с Киев е недопустимо нарушение на диалога, не знаех дори състава на делегацията с Гюров (Обзор)

Текстът не съдържа ангажименти - просто политически акт, слабо замислен и слабо изпълнен, обясни президентът. От служебния кабинет не отговарят засега

Подписаното в Киев 10-годишно споразумение от премиера Андрей Гюров и украинския президент Володимир Зеленски подпали политическия градус в София.

Активисти и фенове на БСП, “Прогресивна България” и “Възраждане” в социалните мрежи дори

говорят за оставка на служебния кабинет и отмяна на подписаните документи

За последното социалистите вече събират подписка.

Нито министър-председателят, нито министърът на външните работи, нито министърът на отбраната са информирали мен или президентската институция за целта на това посещение и за състава на тази делегация. Това е недопустимо нарушение на диалога между институциите и липса на институционално възпитание, заяви президентът Илияна Йотова във вторник. И настоя, че трябва да има много широка дискусия по темата.

Едва днес получих текста на споразумението, разкри Йотова. В понеделник не могла по технически причини да се свърже с Гюров. Но в телефонен разговор във вторник го предупредила, че реакцията ѝ ще бъде изключително остра, защото не смята за редно да се предпоставят толкова важни въпроси.

Андрей Гюров и Володимир Зеленски в Киев СНИМКА: МС

Подписаното споразумение е изключително

слаб и остарял документ,

който не отчита обективните обстоятелства и развоя на войната в Украйна, не съдържа нищо за интересите на българската отбранителна промишленост, заяви още президентът във вторник вечерта. Текстът е прекалено общ, не съдържа финансови ангажименти и не обвързва България. Затова според нея “това е по-скоро политически акт, слабо замислен и слабо изпълнен”.

От екипа на служебния премиер не отговориха на президента до края на вечерта.

Тези дългосрочни ангажименти “покачват рисковете за националната сигурност”, критикува Румен Радев. “Акт на върховна политическа безотговорност”, обяви соцлидерът Крум Зарков. От “Възраждане” пък искат “незабавни арести”. “По реакциите на лидерите на останалите политически сили ще познаете кои са проводници на интересите на Кремъл у нас”, реагира лидерът на ДСБ Атанас Атанасов.

Според самия Гюров това е политически акт, който показва готовността на страната ни да работи с партньорите ни в Украйна. Премиерът бе категоричен, че за подписването на подобен договор няма

нужда от санкции на парламента

Повечето представителите на парламентарните сили обаче настояват, че трябва ратификация от НС. Депутатите са в предизборна ваканция, но днес се събират извънредно по искане на БСП и ГЕРБ заради цените на горивата и въпросът със сигурност ще бъде поставен на заседанието.

Правителството на Гюров е служебно и няма мандат да подписва дългогодишни споразумения, е основният аргумент на партиите, които скочиха срещу киевската му визита, на която служебния премиер бе с 5-има министри. Договорено бе да произвеждаме съвместно с Украйна оръжия, включително дронове.

Във вторник там бяха и Кая Калас - върховният представител на ЕС по външна политика и сигурност, и европейски министри на външните работи. Както и шефката на НС

Рая Назарян, която бе посрещната в Киев

от председателя на Върховната рада Руслан Стефанчук. Европейските политици се събират за втората парламентарна среща на върха в Буча.

Подкрепата на България за Украйна остава непоколебима, увери Назарян. Припомни, че българският парламент е приел 7 отделни решения, свързани с предоставянето на помощ и подкрепа.

От началото на войната на Русия в Украйна единствено служебният премиер Димитър Главчев не е ходил там. Но именно при неговия кабинет бе довършен проектът на споразумението, подписано сега от Гюров и Зеленски.

Подготовката му пък започна преди това, когато премиер на правителството на “сглобката” бе Николай Денков. Академикът тогава обясни, че за подписването ще се иска и решение на Народното събрание. На финала на кабинета “Главчев”

през 2024 г. споразумението така и не бе подписано

- служебният премиер каза, че го оставя за редовно правителство. Преди това все пак го вкара в парламента, но депутатите отказаха да го гледат.

Пръв два месеца след нахлуването на Русия през 2022 г. в Киев като премиер отиде Кирил Петков. 2 години по-късно - и акад. Денков като премиер, и Росен Желязков като председател на предишния парламент. На Желязков дори се наложи да влезе в бомбоубежище заради въздушна тревога в Киев. Той посети Украйна и като премиер през юни 2025 г., но до придвижване на документа не се стигна.

Споразумението е “усилие, което подпомага евро-атлантическата сигурност в целия регион”, обясни сега Гюров. Същевременно е одобрена и националната ни вноска към механизма на НАТО PURL, което показва солидарност в тежки времена и засилва способностите на алианса в отбранителната сфера, коментира той. Изтъкна сигурността в региона на Черно море и способностите на Украйна да неутрализира атаки, да защитава критичната инфраструктура и да осигурява свободата на корабоплаването. Подобни споразумения сключиха и други държави от ЕС.

Бурни реакции имаше и за протокола, подписан от министрите на образованието Сергей Игнатов и Оксен Лисовий. Те бяха предизвикани от пост в телеграм на Лисовий, в който обяснява, че украинският език вече ще се учи в българските училища.

Всъщност става дума за украинчетата бежанци у нас, които да могат да го изучават допълнително като майчин.

Учениците с български корени в Украйна пък ще продължат да учат български език, литература, история, традиции и обичаи съгласно учебния план в Болградската гимназия “Г. С. Раковски” в Одеска област. Ще им се осигуряват учебници и помагала. МОН и украинското министерство отчитат и важната роля на Болградската гимназия като място, съхраняващо националната идентичност и културното наследство на българите в Украйна.