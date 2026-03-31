Янкулов настоя ВСС да уволни Сарафов заради атаки към съда, “Петрохан” и намеса в казуса с Теодора Георгиева (обзор)

Министърът на правосъдието Андрей Янкулов поиска от Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно производство срещу и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов и да го накаже с освобождаване от длъжност.

Според него Сарафов е незаконно в кабинета си, но това не изключвало отговорността му.

През изминалите месеци в публичното пространство бяха разпространени поредица от писмени изявления, ангажиращи прокуратурата, които създадоха високо напрежение със съда, урониха престижа на съдебната власт и подкопаха общественото доверие в нея, пише в предложението на Янкулов. Той аргументира искането си с 5 основания за уволнението на Сарафов.

Първото е комуникацията с Европейската прокуратура по случая с отстранения европейски прокурор Теодора Георгиева. На среща с нейни колеги от офиса на Кьовеши Сарафов твърдял, че има доказателства за получавани от Георгиева подкупи. Според Янкулов обаче тези доказателства са събрани след тази среща. Преди месец прокуратурата публикува и разпити на трима свидетели, които виждали Георгиева в ресторант “Осемте джуджета”, където вземала пликове с по 10 хил. лв. Въпреки това тя няма повдигнати обвинения, а Сарафов не е упражнил надзор на законността на наблюдаващия прокурор.

Второто основание на Янкулов е свързано с поискан от Сарафов отвод на съдия, който е трябвало да се произнесе по отказ на ад хок прокурора Даниела Талева да го разследва. До нея сигнал бяха подали от БОЕЦ с материали от архива на Петьо Петров - Пепи Еврото. След отказа на Талева да образува досъдебно производство от БОЕЦ обжалваха в съда и на случаен принцип беше определена съдия Мирослава Тодорова. Сарафов не беше съгласен, защото тя е член на Съюза на съдиите, който го атакува и твърди, че не е легитимен на поста. Според Янкулов това е грубо смесване на личния му интерес с авторитета на прокуратурата като институция.

Третото основание на Янкулов отново е свързано със Съюза на съдиите. Сарафов беше поискал официално от ВКС и ВСС ад хок прокурора след Талева да не е член на тази неправителствена организация. Членовете на съюза на съдиите са около 500.

Четвърта точка от искането на правосъдния министър до ВСС е свързана със случая “Петрохан”. Тогава Сарафов за последен път говори публично и намекна за педофилия и сектанство. Изявлението дава конкретни оценки на отделни факти, свързани с разследването, и въздейства върху вътрешното убеждение на наблюдаващия прокурор и разследващите органи, пише в мотивите на министъра.

Последното според него основание е свързано с отговора на прокуратурата към Върховния касационен съд, който обяви Сарафов за нелегитимен на поста с решение на наказателната колегия. Тогава върховните съдии разгледаха казуса по искане на Сарафов за възобновяване на приключило дело. Той го беше подал след 21 юни 2025 г., когато според закона изтичат 6-те месеца, след които трябва да се избере друг изпълняващ длъжността. В позицията на прокуратурата пишеше, че ръководството на ВКС въвлича институцията в опит за постигане на нелегитимни цели, ерозира правосъдната система заедно с определени политически сили, опитва да манипулира общественото мнение. Като фактически представляващ прокуратурата посредством изразената публична позиция Борислав Сарафов формулира изключително крайни твърдения, засягащи независимостта, доброто име и авторитета на ВКС и водещи до нарушаване на установената институционална етика, пише Янкулов.

Освен искането до ВСС за уволнение на Сарафов Андрей Янкулов публикува във вторник и пакет законодателни промени по механизма за разследването на главния прокурор. Ад хок прокурорът ще бъде контролиран от съдия в наказателното отделение на ВКС и ще се определя на случаен принцип от общото събрание на колегията.

“Контролиращият прокурор” ще прави преглед на актовете на ад - ход прокурора, ще издава задължителни указания, ще преценява дали действията му са законосъобразни. Промените в механизма за разследване на главния прокурор включват и прилагане на специални разузнавателни средства спрямо него - подслушване, проследяване, контрол на електронната комуникация и др.

