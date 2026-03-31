ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Многократно осъждан пловдивчанин се напи и легна на платното пред спирка

Ваня Драганова

Съдебната палата в Пловдив. Снимка: 24 часа

В ранния следобед часа бил с 2,68 промила, отказвал да влезе в патрулката

Пловдивчанин с богато съдебно досие се сдоби и с глоба по Указа за борба с дребното хулиганство, след като се напи и легна на платното пред спирка на ул. "Победа". Това се е случило около 13 часа на 17 март т. г.  Той се приближил до спирката, падайки, залитайки и говорейки несвързано, след което внезапно излязъл на улицата и си легнал там. Оказал съпротива на изпратените на мястото полицаи, отказвал да влезе в патрулката, като запънал с ръце и крака на задните й врати, държал се арогантно към униформените, като използвал за публика чакащите автобус хора, сред които и ученици от Френската гимназия. В крайна сметка бил задържан и тестът с дрегер отчел 2,68 промила алкохол.

Изправен пред Районния съд в Пловдив, той изразил съжаление и е глобен с 52 евро. Предишните му осъждания са за кражби, повреждане на чуждо имущество, ползване на фалшив документ и отново за хулиганство. 

Съдебната палата в Пловдив. Снимка: 24 часа

