Сцената е позната във всяка класна стая. Учителят обяснява нов урок, част от учениците следят, други преписват механично, а някой просто се надява да не бъде изпитан. Не защото не иска да разбере, а защото още преди десет минути е изгубил нишката. Часът свършва, програмата продължава напред, а пропускът остава. С години решението беше едно - частни уроци. Днес все повече ученици търсят помощ другаде. Прибират се вкъщи, отварят телефона или лаптопа и започват отначало. Някой им обяснява спокойно, с други думи, после пак, ако е нужно още веднъж. Само че този „някой" често е изкуствен интелект. Това вече не е любопитен експеримент, а навик. Учениците използват AI, защото получават нещо, което училището трудно може да даде в рамките на един учебен час - внимание според собственото им темпо. Причината не е в учителите, а в самия модел. Един човек работи с 20 или 30 деца едновременно, по обща програма и в ограничено време. Винаги ще има ученици, за които темпото е твърде бързо, и други, за които е бавно. Точно тук технологиите започват да променят начина на учене. Не с големи обещания, а с адаптация. През последните две години използването на AI инструменти сред учениците расте рязко. В САЩ вече е нормално гимназист да използва изкуствен интелект за подготовка по математика, езици или природни науки.

В Европа процесът е по-предпазлив, но също се ускорява. И причината не е, че технологията е модерна. Причината е, че учениците усещат практическа полза. AI системата не преподава като учител в класната стая. Тя следи как ученикът работи. Колко време отделя на дадена задача. Къде допуска грешки. На кои въпроси се връща. Дали се колебае. После започва да се адаптира към това поведение. Ако ученикът не разбира, обяснението става по-просто. Ако се справя бързо, задачите стават по трудни. Ако има пропуск в базово знание, системата връща назад. И най-важното - реакцията идва веднага. Това променя самото усещане за учене. Грешката вече не стои в тетрадката до следващия час. Тя се вижда веднага и може да бъде поправена в момента. За много ученици това сваля напрежението. Особено при деца, които се притесняват да задават въпроси пред цял клас. Има и друг ефект, който рядко влиза в официалните разговори за образование. Учениците започват да питат повече. Без страх, че въпросът е „тъп". Без усещането, че бавят останалите. Понякога точно това се оказва разликата между механичното заучаване и реалното разбиране. Подобни резултати вече се виждат и в училищната практика. В американски училищни райони, където AI инструменти се използват в часовете по математика, учителите отчитат, че учениците по-рядко се отказват при трудни задачи и решават повече упражнения самостоятелно.

В пилотни програми във Великобритания част от преподавателите виждат и друго - по-малко пропуски в базовите знания, особено при ученици, които традиционно изостават. Това не означава, че учителят става ненужен. По-скоро ролята му започва да се измества. Част от рутината постепенно се поема от технологии - тестове, проследяване на напредък, упражнения, проверка на знания. Така остава повече време за неща, които трудно могат да бъдат автоматизирани: мотивация, разговор, доверие, среда в класа. Всъщност точно тук е голямата разлика между добрия и слабия сценарий за AI в образованието. Ако технологията се използва само за автоматизация, тя ще превърне ученето в още по-безличен процес. Ако обаче се използва като инструмент, който освобождава време за реална работа с учениците, ефектът може да бъде съвсем различен. В България процесът върви по-бавно, но вече е видим. Учениците така или иначе използват подобни инструменти, най-често извън официалната училищна среда. Част от училищата започват предпазливо да ги включват в обучението, а паралелно с това се появяват и български решения.

Сред тях е AMA Coach. Платформата прави профил на ученика още в началото - как възприема информацията, кога е най-концентриран, какъв тип обяснения работят най-добре при него. След това системата започва да се адаптира. Подходът е различен и в още една посока. Съдържанието не се генерира свободно от интернет, а е предварително подготвено и проверено от учители. Така рискът от грешна информация е по-малък, а самата система остава по-близо до реалната учебна програма.

Важно е и друго - платформата не дава готови решения, а води ученика през процеса. Целта не е просто да се стигне до верния отговор, а да се разбере логиката зад него. Вероятно точно това ще бъде голямата промяна през следващите години. Не самата технология, а идеята, че ученето вече не трябва да бъде еднакво за всички. Дълго време училището беше организирано около групата. Един темп, един урок, едно изпитване за всички. AI постепенно измества фокуса към отделния ученик. Къде среща трудност. Как учи. От какво има нужда. Изкуственият интелект няма да реши проблемите на образованието сам. Няма да замени добрия учител, нито ще премахне разликите между учениците. Но дава нещо, което системата трудно осигурява в момента - повече лично внимание. А понякога точно това е разликата между ученик, който се отказва, и ученик, който остава любопитен.