Атанас Запрянов: Със споразумението за сигурност с Украйна ние не поемаме никакви военни ангажименти

Със споразумението с Украйна ние не поемаме никакви военни ангажименти, каза служебният министър на отбраната Атанас Запрянов в предаването „Неделя 150" по Българското национално радио (БНР) за десетгодишното споразумение за сигурност между България и Украйна, което служебният премиер Андрей Гюров и украинският президент Володимир Зеленски подписаха на 30 март.

Чуха се някои абсурдни твърдения за участие на България във войната в Украйна, това просто не отговаря на истината, коментира министърът и поясни, че по отношение на отбраната споразумението се базира на всички досега съществуващи договорености между двете страни. Министър Запрянов подчерта, че няма нещо ново, което да е договаряно и подписано.

Той поясни, че споразумението е свързано с изграждане на военните способности на Украйна, в което ние участваме и извършваме в рамките на решението на НАТО, на мисиите, които НАТО и ЕС провеждат. Също така се повтарят ангажиментите по военно-техническата помощ, която ние оказваме в съответствие с решението на Народното събрание още от 2022 г. и това е регламентирано, добави Атанас Запрянов и уточни, че правителството изпълнява стриктно тези решения.

По думите на Запрянов има области между България и Украйна, които са традиционно добре развити. Той даде пример с областта на военното образование, с добри контакти между Висшето военноморско училище във Варна и Военноморската академия на Украйна.

Също така има и някои нови елементи от гледна точка на работата по отношение на киберсигурността, посочи Атанас Запрянов. Той обясни, че Украйна, бъдейки във война, изпитва почти ежедневни атаки на киберсигурността, и има какво да споделят в това отношение. И това, което е важно, и което в разговор с министъра на отбраната на Украйна подчертах е, че ние много се интересуваме те да споделят по-подробно техния опит в областта на борбата с дроновете и използването на дроновете. В тази посока ще задълбочим сътрудничеството си, коментира служебният министър.

Той обясни, че в хода на използването на дроновете и на борбата с тях се оказва, че някои от технологичните решения, които и двете страни използват, същестуват не повече от месец. Способите за използване на тези технологии са толкова динамични, че някои от софтуерните решения се променят много-много често, допълни Запрянов. Според него "трябва да се разделим с илюзията", че ще произведем дронове, които ще ни вършат работа за 50 години напред, пише БТА. Украинската армия е една от най-опитните армии и държави в това отношение, каза също Атанас Запрянов и добави, че те следят опита на бойното поле всеки ден, за да реагират на една или друга ситуация и да бъдат актуални.

Не разглеждаме нотата от Иран като документ, съдържащ пряка военна заплаха за нашата страна, каза още военният министър.

Нотата на Иран се вписва в контекста на нормалната дипломатическа практика и общуване, посочи Запрянов. С Иран поддържаме нормални двустранни отношения, води се нормален политически диалог, добави той.

Министър Запрянов поясни, че още в самото начало на приемането на самолетите на наша територия, по искане на иранската страна, сме ги уведомили за характера на това приемане.

Няма промяна, няма никакви нови искания от страна на американците по отношение разполагането на самолетите и тяхното използване, заяви той.

Ние се намираме в хипотезата и в правната ситуация за предно разполагане на самолети на наша територия по отношение на Източния фланг на Алианса. Както и външният министър вече отбеляза, над нашето въздушно пространство не летят бойни самолети, няма зареждане на такива самолети, не са искани въобще такива прелитания над наша територия, каза министър Запрянов.

Някои европейски страни отказаха пряко прелитания на самолети, които участват в операцията и бойните действия в Иран. Към България такива искания не са отправени, така че ние спазваме това, което сме договорили и не участваме по никакъв начин в тази война между САЩ, Израел и Иран. НАТО също не участва, заяви също служебният министър.

Той уточни, че България провежда планови мероприятия по линия на НАТО и учения. Преди повече от седмица на нашата територия имаше бойни стрелби, летяха самолети на съюзни държави и се прибраха в техните бази, допълни министърът.

Нашето желание е натовареността на летищата в София да бъде намалена. Още повече, че интензивността на полетите ще бъде увеличена, тъй като след 15 април броят на полетите се увеличава, каза Атанас Запрянов и поясни, че се водят разговори в тази посока. Разбираме и загрижеността на българската общественост по отношение на това, че на националното ни летище има бойни самолети, така че търсим решение и се надявам да намерим позитивно такова, коментира министърът на отбраната.

Ние сме интегрирани в единната система за противовъздушна отбрана на НАТО, каза той по отношение на охраняването на въздушното пространство на страната. Сигурността на отбраната на България е гарантирана в рамките на колективната отбрана на НАТО, отговори Запрянов на въпрос дали не е по-добре за България да има по-автономна армия. Всякакво милитаризиране на нашата страна ще доведе до удар по отношение на разходите за икономическо развитие и социални нужди, смята той. По думите му в рамките на коалиционната отбрана ние с минимални национални ресурси гарантираме конституционните си задължения.

НАТО е гарантът, който позволява да имаме противовъздушна, противоракетна отбрана в тези сложни условия на непредвидими рискове, заяви военният министър. Съгласен съм, че НАТО е изправена пред много сериозно изпитание от гледна на точка на декларациите на американското ръководство за напускане на Алианса, но аз смятам, че страните членки, включително и България, сме свободни да изразяваме своята позиция равнопоставено в рамките на Алианса, коментира министър Запрянов. Той каза също, че е оптимист за това, че трудните моменти в отношенията на администрацията на САЩ с НАТО ще бъдат преодолени.