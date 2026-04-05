„Да пазим вярата си и мира” си пожелаха добричлии на Цветница

Още от сутринта на Цветница храмовете в Добрич се изпълниха с хора. „Всяка година идвам до църквата на Цветница – за здраве, за надежда, вече и за мир", каза Елена Стоянова пред храм „Свети Георги". 4-годишната й дъщеричка Рая носеше в ръце върбови клонки. „Ще ги занесем вкъщи и аз ще направя венчето, мама ми обеща", добави Рая. „Откакто сме деца, всяка година сме на Цветница в църквата", казва добричлийка, която носи клонки за дъщеря си и за съседи.

„Всички празници трябва да се почитат. Църквата ни е съхранила като народ. Вярата сега ни трябва повече отвсякога, защото живеем в размирно време", добави друга жена.

„Над десет години съм доброволка да раздавам върби на миряните на Цветница. Няколко души ги рязохме клонките от върбите около храма", каза Даниела Димитрова, която сръчно свиваше клонките на венчета на тези, които пожелаеха.До върбовите клонки имаше купа за дарения от хората. Репортерското „око" улови, че белите монети проебладават, тук-там имаше червени.

На входа на храма отец Мирослав Еннчев даваше благословение на влизащите, като полагаше кръст с елей на челата им. Благословията му беше „За духовно и телесно здраве".

реди да я изрече питаше за името на човека и започваше с него. „Благословията е за това миряните да имат мирен празник и с душевно спокойствие да посрещнат Възкресение Христово", добави той.