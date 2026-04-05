Пламна автобус от градския транспорт на Пловдив. Пътници: Беше страшно! (Снимки, видео)

Градски автобус в Пловдив пламна в движение навръх Цветница. Снимки: Групата на Пловдив

"За малко да цъфнем на Цветница в автобус № 4".

Така пловдивчанинът Стойчо Иванов описа пожара, обхванал градски рейс до спирката на Пловдивския университет. Това е станало малко преди 13 часа на ключовия булевард "Цар Борис Трети Освободител". От кадрите става ясно, че пламъците са тръгнали от задната част на превозното средство.

На място са изпратени пожарни екипи, които потушиха огъня.

Огромен пушек се изви в задната част на автобуса.
Огромен пушек се изви в задната част на автобуса.

Към момента няма информация какви са причините, предизвикали пламъците. Няма данни за пострадали пътници. Движението е района е затруднено.

"Не стига, че в празничните дни никакви ги няма, ами и пламват в движение", коментират пловдивчани. Някой добавят, че такива са рейсовете в Пловдив, внесени втора употреба от Европа.

"Беше страшно", твърдят очевидци.

Градски рейс в Пловдив се запали Снимка: ФБ, Пламен Христосков
Градски рейс в Пловдив се запали Снимка: ФБ, Пламен Христосков

Инцидентът е станал малко преди 13 часа на бул. "Цар Борис Трети Освободител"
Инцидентът е станал малко преди 13 часа на бул. "Цар Борис Трети Освободител"
От автобуса е останала само металната част. Снимка: фб
От автобуса е останала само металната част. Снимка: фб

Градски автобус в Пловдив пламна в движение навръх Цветница. Снимки: Групата на Пловдив
Огромен пушек се изви в задната част на автобуса.
Градски рейс в Пловдив се запали Снимка: ФБ, Пламен Христосков
Инцидентът е станал малко преди 13 часа на бул. "Цар Борис Трети Освободител"
От автобуса е останала само металната част. Снимка: фб

