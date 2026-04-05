Спипаха 32-ма пияни зад волана за ден

Провериха близо 16 000 превозни средства при полицейска акция за един ден Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

15 994 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден, съобщиха от МВР. 

Оттам добавят, че е извършен контрол на 18 802 водачи и пътници. Съставени са 4663 фиша и 441 акта за установени административни нарушения.

Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на моторни превозни средства от неправоспособни шофьори. В рамките на изминалия ден са установени общо 32 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 14 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 18 - с над 1,2 на 1000, един водачи е отказал тестване.

Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират двама, други двама са отказалите тестване.

