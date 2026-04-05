Задържаха мъж от Лом за купуване на гласове, иззеха списъци с имена

Криминално проявен и осъждан мъж на 36 години от Лом е задържан вчера по подозрение, че купува гласове, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Монтана.

След получен сигнал в хода на специализирана полицейска операция за противодействие на престъпленията срещу политическите права на гражданите е направено претърсване в дома и търговския обект на въпросния мъж. Намерена е тетрадка с изписани имена на хора и цифри срещу всяко от тях. В нея е намерен и лист хартия, на който също били изписани имена и цифри. Друг лист хартия, също с имена и цифри, е намерен в автомобил на мъжа.

При проверката на двете места са намерени общо 32 мобилни апарата с лепенка на гърба на всеки от тях, на която било изписано име на човек. Открити са и 12 карти за електронни разплащания, също с имена на хора.

Мъжът е доведен в Районното управление на МВР в Лом и е задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

От полицейската дирекция в Монтана съобщиха за БТА, че от началото на предизборната кампания в региона има 11 задържани по подозрение за купуване на гласове. В тези случаи има и намерени тетрадки с имена и цифри срещу тях, на някои места в домове или магазини на задържаните са намерени и големи парични суми в брой. Иззетите до момента средства са около 50 хил. евро, допълниха от полицията.