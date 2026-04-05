Старозагорският митрополит Киприан е удостоен за почетен гражданин на Мъглиж

На тържествена сесия на Общинския съвет в Мъглиж днес Старозагорският митрополит Киприан, със светското име Огнян Добринов Казанджиев, беше удостоен със званието „Почетен гражданин на Мъглиж". Церемонията се проведе по повод празника на града, който се отбелязва на Цветница, в залата на Туристическия информационен център.

„С дълбоко смирение и искрена признателност приемам решението на Общинския съвет на град Мъглиж да ме удостои със званието „Почетен гражданин на град Мъглиж". За мен това отличие не е лична заслуга, а свидетелство за живото присъствие на Божията благодат сред всички нас, които с вяра, надежда и любов се трудим за доброто на църквата и на нашето прекрасно общество", каза архиереят при получаване на отличието.

„Мъглиж има своя духовен баща, и това е Старозагорският митрополит Киприан", заяви кметът на общината д-р Душо Гавазов по време на церемонията. „Митрополит Киприан винаги е бил моралният и духовният стожер, дори и в най-тежките времена за достойните граждани и гости на нашата малка община", посочи кметът, като добави, че владиката заслужава уважение и почит. Д-р Гавазов припомни, че благодарение на митрополита са започнали редица ремонти в много храмове и църкви в общината, включително в Мъглижкия манастир „Св. Николай".

Владиката беше избран за „Почетен гражданин на Мъглиж" по време на мартенското заседание на Общинския съвет в подбалканската община.

Отличието му се връчва в знак на признателност за значимия му принос към духовния живот, културното развитие и общественото съзнание в региона, както и за активното му сътрудничество с местната власт и гражданите, пише БТА.

На 8 март Старозагорският митрополит Киприан отбеляза своя 50-годишен юбилей. През 2026 г. владиката ще чества и 30 години от монашеското си пострижение, както и 10 години от интронизацията си като архиерей.