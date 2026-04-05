Стотици се хванаха на хоро в Благоевград в подкрепа на 5-годишния Вани.

Стотици благоевградчани се обединиха и се включиха в благотворителна хоротека в подкрепа на 5-годишния Вани, който се бори с остра лимфобластна левкемия. Момченцето получи тежката диагноза на 1 март тази година. Лекарите в Турция дават шанс за лечение и то започна терапия, но цената на този шанс е 180 000 евро – сума, която е напълно непосилна за семейството на момченцето.

На Цветница площад „Македония" се превърна в сцена, преплитаща съпричастност и родни традиции. Повече от два часа на площада се виеха хора, а хванати ръка за ръка, участниците не просто съхраниха традицията, а се обединиха в името на една кауза – да помогнат на малкия Вани.

Инициативата е подкрепена от музикални и танцови състави с дългогодишна история и опит.

Благотворителната хоротека е организирана от Фолклорна формация „Ритмика" с подкрепата на Община Благоевград.



